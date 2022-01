Scuole: lezioni in presenza, Abruzzo tra i migliori

L'AQUILA - Per le lezioni in presenza l'Abruzzo non smentisce il trend positivo. I numeri del ministero dell'Istruzione, aggiornati ad oggi, posizionano la regione tra le migliori con il 94,4 per cento delle classi in presenza e l'89,7 per cento degli alunni che frequentano regolarmente le lezioni sui banchi di scuola.

«Questo è un buon risultato e bisogna continuare a lavorare per garantire a tutti i nostri ragazzi una permanenza a scuola all'insegna della sicurezza e della socialità», spiega il deputato abruzzese, Gianluca Vacca, commentando la Relazione sull'andamento della Pandemia nelle scuole di ogni ordine e grado presentata oggi alla Camera dal ministro Bianchi.

«Serve impegno da parte di tutti gli enti coinvolti per risolvere i problemi che persistono, semplificare i protocolli e supportare le famiglie che hanno i figli a casa in Dad - ha concluso Vacca - Questi buoni risultati sulla frequenza scolastica devono essere la spinta a fare sempre meglio».