Giorno Memoria: celebrazioni dell’Accademia Belle Arti L’Aquila

L'AQUILA - Anche quest’anno l’Accademia di Belle Arti L’Aquila celebra il Giorno della Memoria con un incontro curato da Elisabetta Sonnino che si svolgerà nella mattinata di giovedì 27 gennaio. Il titolo, “Un nodo alla gola. Testimonianze e riflessioni per il Giorno della Memoria”, prende spunto dall’immagine concepita per la locandina dal fumettista e docente dell’Accademia, Michael Rocchetti, in arte Maicol&Mirco.

Interverranno all’evento professori dell’Abaq, curatori indipendenti, artisti e membri di istituzioni da sempre impegnate a raccogliere e conservare per i posteri il ricordo dell’Olocausto. I contributi in programma sono dedicati in particolare al rapporto tra arti visive, storia del pensiero e Shoah. I temi toccati verteranno soprattutto sui seguenti argomenti: la propaganda antisemita durante il nazi-fascismo; la mostra dell’“Arte degenerata” del 1937 e i suoi risvolti; la censura sotto le dittature; l’eredità di Martin Heidegger; la storia della comunità ebraica a Roma; l’attività dell’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti; la conservazione delle testimonianze di cultura ebraica in Abruzzo. A causa dell’acuirsi dell’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19, l’incontro si terrà on line.