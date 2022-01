La deputata Pezzopane: "Dal Governo 905 milioni per la rigenerazione urbana"

L'AQUILA - Il Governo assegna a L'Aquila ulteriori 905 milioni di euro per il periodo dal 2022 al 2026, per rafforzare gli investimenti in programmi di rigenerazione urbana, tesi a contrastare le realtà di emarginazione e degrado sociale.

Un commento alla buona notizia è giunto dalla deputata Stefania Pezzopane, che sottolinea come in questo modo vengano recuperati i progetti esclusi e quelli presentati dal Comune dell'Aquila che non erano rientrati tra quelli finanziati.

"L'aumento delle risorse consente lo scorrimento delle graduatorie - dice Pezzopane -, così la gran parte dei progetti già dichiarati ammissibili avrà una risposta concreta. L'Aquila ha rischiato gravemente di perdere l'opportunità di guardare a progetti di rigenerazione urbana non solo attesi dalla città, ma addirittura promossi dalla società civile come quello dello stadio di Acquasanta - ha concluso - Grazie alle pressioni anche di Anci nazionale si è arrivati al risultato del quale L'Aquila, unico capoluogo escluso in Abruzzo, ora potrà beneficiare".