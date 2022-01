Screening per alunni, insegnanti e personale non docente

Dopo la chiusura dei plessi a causa dell'emergenza epidemiologica, il comune di Farindola è pronto a riaprire le strutture scolastiche da lunedì 31 gennaio.

Ovviamente il ritorno in classe sarà preceduto da uno screening per gli alunni delle elementari, medie e asilo e personale docente e non docente, che si terrà domenica a partire dalle 9.30 nella palestra comunale di Via S. Rocco.

"Mi preme ringraziare il consigliere regionale Vincenzo D'Incecco – ha detto il vice sindaco di Farindola Luca Labricciosa - che si è adoperato per poter avere il supporto dell'Asl di Pescara per effettuare i tamponi".

Lo screening di domenica avverrà in turnazioni per non creare assembramenti: le famiglie, infatti, saranno avvisate dalle rappresentanti di classe per conoscere l'orario in cui effettuare il test.