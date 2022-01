AIRC. Per l’Abruzzo 705.000 euro per il sostegno di 7 progetti di ricerca e una borsa di studio

Fondazione AIRC rilancia la sfida al cancro con un investimento di 136 milioni 645 mila euro nel 2022 per garantire continuità al lavoro di oltre 5 mila scienziati impegnati a trovare le migliori soluzioni per rendere il cancro sempre più curabile. Un risultato straordinario, possibile grazie alla costante fiducia di 4,5 milioni di donatori e 20 mila volontari, che fa di AIRC il primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia con all’attivo741 progetti di ricerca, 93 borse di studio, 22 programmi speciali. La Fondazione, inoltre, sostiene continuativamente IFOM, centro di eccellenza internazionale nel campo dell’oncologia molecolare.

Per l’Abruzzo in particolare sono stati deliberati 705.000 euro per il sostegno di 7 progetti di ricerca e una borsa di studio*, per il Molise 62.000 euro per il sostegno di un progetto di ricerca. Un risultato reso possibile anche grazie alle iniziative del Comitato Abruzzo Molise Fondazione AIRC, presieduto da Maria Francesca De Cecco, attivo dal 1996 per organizzare e promuovere ogni anno numerosi appuntamenti di raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. (*Dati aggiornati al 01 dicembre 2021).

Per rilanciare l’attività di raccolta fondi a sostegno dei nostri scienziati, i volontari AIRC saranno nelle piazze sabato 29 gennaio per distribuire la Arance della Salute (reticelle di arance rosse coltivate in Italia, marmellata d’arancia e miele). Le arance rosse, infatti, contengono gli antociani, pigmenti naturali dagli eccezionali poteri antiossidanti, e circa il quaranta per cento in più di vitamina C rispetto ad altri agrumi. Una campagna importante per ricordare al pubblico il valore della prevenzione attraverso l’adozione di comportamenti salutari: sana alimentazione, attività fisica e no fumo). Tante anche le piazze in Abruzzo (Vasto, Chieti, Lanciano, Pescara, L’Aquila…).