Neve in arrivo fino a quote dai 300 ai 400 metri

ATTUALITA' - In arrivo neve entro martedì mattina: sono queste le previsioni meteo per l'Abruzzo. Seconda la tradizione il mese di febbraio è un importante spartiacque della stagione invernale, come ricorda il proverbio della Candelora (2 febbraio): "Se per la festa della Madonna della Candelora c'è sole e c'è la Bora, siamo fuori dall'inverno; ma se piove o c'è vento, siamo ancora in inverno". E quest'anno cosa dobbiamo aspettarci?

Con l'inizio della nuova settimana è atteso un drastico cambio del tempo, proprio a cavallo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Il peggioramento sarà causato da un ciclone alimentato da fredde correnti in discesa dal Nord Europa e sarà in grado di scatenare piogge, vento forte e pure la neve.

Più precisamente, tra la seconda parte di lunedì 31 gennaio (ultime ore dei "giorni della merla") e martedì 1 febbraio, ci sarà una prima svolta in Abruzzo: le temperature sono previste in calo e questo potrebbe provocare delle vere e proprie bufere di neve sulle zone interne, con fiocchi fino a quote collinari (intorno ai 3/400 metri entro martedì mattina).