Morti sul lavoro, l’Abruzzo in "zona rossa" per il 2021

ATTUALITA' - L'Abruzzo risulta in zona rossa per le morti sul lavoro nel corso del 2021. E' quanto rivela uno studio dell'Osservatorio Marketing Vega Engineering. Nel caso specifico, la zona rossa corrisponde alle regioni d'Italia con un'incidenza maggiore del 25% rispetto alla media nazionale. Oltre all'Abruzzo risultano rosse anche Puglia, Campania, Basilicata, Umbria, Molise e Valle D'Aosta.

Nella nostra regione sono 38 le morti verificatesi sul lavoro nel corso del 2021 ed è il settore delle Costruzioni quello che ha fatto più vittime in Italia: sono 127 in tutta Italia. Seguono a ruota: Attività Manifatturiere (109), Trasporto e Magazzinaggio (97), Commercio, Riparazione di autoveicoli e motocicli (78).

La fascia d'età più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro, a livello naizonale, è quella tra i 45 e i 64 anni (674 su un totale di 973). Ma anche qui, valutando il dato rispetto al numero di occupati per fascia di età, si scopre che è più a rischio il lavoratore over 65, con un'incidenza di mortalità del 155,6, mentre tra i 55 e i 64 anni l'incidenza scende a 82, tra i 45 e i 54 anni a 42,2 e tra i 35 e 44 anni a 20,2.

L'incidenza di mortalità minima è nella fascia di età tra 25 e 34 anni, pari a 13, mentre nella fascia dei più giovani, ossia tra 15 e 24 anni, l'incidenza risale a 27,3 infortuni mortali ogni milione di occupati. Questo dimostra che le fasce di età dei più giovani e, soprattutto dei più anziani, sono quelle più a rischio di infortunio mortale. Aspetto da tenere in considerazione vista la propensione del legislatore di posticipare l'età di pensionamento.

Le donne che hanno perso la vita in occasione di lavoro nel 2021 sono 91 su 973 (quasi il 10% delle vittime). Gli stranieri deceduti in occasione di lavoro da gennaio a dicembre del 2021 sono 144 (circa il 15% del totale). Il lunedì il giorno nero del 2021. È il primo giorno della settimana quello in cui si è verificato il maggior numero di infortuni mortali. Le denunce di infortunio totali sono lieve aumento (+0,2 %). Nel 2021: sono 555.236. Erano 554.340 a fine 2020. Le denunce di infortunio delle lavoratrici italiane nel 2021 sono state 200.557, quelle dei colleghi uomini 354.679.