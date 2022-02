Necessario il Green Pass per gli uffici pubblici

ATTUALITA' - Anche il Comune di Ortona si adegua a quella che ormai in molti uffici pubblici sta diventando una regola. Infatti da oggi per accedere agli uffici comunali, così come previsto dal d.l. 1/2022, sarà necessario esibire il Green Pass base Per ottenerlo è possibile sottoporsi a vaccinazione o, in alternativa, effettuare un tampone. L'accesso è possibile anche a coloro che sono stati guariti dal Covid-19.