Abruzzo. Il Consiglio dei ministri certifica la qualità delle nuove leggi regionali

L'AQUILA - Nessuna delle leggi della Regione Abruzzo, approvate nell'ultimo trimestre del 2021, è stata impugnata dal Consiglio dei ministri per questioni d'illegittimità. Il Governo nazionale ha validato la norma sul 'Riconoscimento della valenza strategica per l'Abruzzo del progetto Campus ricerca e alta formazione Niko Romito', il progetto 'Il laboratorio in cucina' nel Comune di Villa Santa Maria (Chieti) (legge regionale 22/2021) e la legge regionale 23/2021 'Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti...'. È stata sbloccata anche l'impugnativa parziale della legge 29/2020 che modifica le 'Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo' grazie alle modifiche apportate ad alcune disposizioni, permettendo così di superare le censure d'illegittimità.