Green Pass, anche le pattuglie della Municipale si dedicheranno ai controlli

CHIETI - Piena collaborazione del Comune e pattuglie della Polizia Municipale dedicate, così l'Amministrazione raccoglie l'invito scaturito dall'ultimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di potenziare le attività di controllo sul territorio in merito all'applicazione dell'ultima normativa governativa anti covid scattata con il primo febbraio sul green pass.

"Alla richiesta di potenziare i controlli di tutti gli ambiti a cui si applicano le novità introdotte dal DPCM 21 gennaio 2022, il Comune farà fronte anche attraverso la Polizia Municipale – così il sindaco Diego Ferrara, commenta l'esito della riunione tenutasi stamane in Prefettura e a cui ha preso parte il vicecomandante Fabio Primiterra - Negli uffici pubblici la normativa viene garantita con controlli che consentono l'accesso solo con green pass, come da normativa. Così avviene anche in uffici postali bancari e finanziari, nonché attività commerciali, escluse quelle di primaria necessità, per gli altri negozi, per bambini e abbigliamento, cosmetica, tabaccai ed edicole servirà almeno il green pass base. Al fine di assicurare il rispetto della normativa anche sul territorio, l'Amministrazione darà subito seguito alle indicazioni scaturite dal tavolo prefettizio e farà la sua parte, attraverso la polizia Municipale, alcune pattuglie delle quali saranno dedicate a tali attività".