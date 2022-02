Maskfree compie 1 anno

#Maskfree

Questione Natura Aps

mascherine

presidente Roberto Cameli

L'AQUILA -compie 1 anno. Oggi, un anno fa esatto, i volontari di "" hanno dato il via a un progetto "entusiasmante, frenetico e per noi vitale" per ripulire dalletutto il territorio della penisola italiana. «Durante questi 12 mesi - afferma il- la nostra vita è cambiata completamente perché abbiamo saputo lasciarci influenzare un pochino da ognuna delle tantissime anime che abbiamo incontrato durante questo cammino. Un anno fa eravamo un gruppo di amici che stavano realizzando il loro sogno, oggi siamo una comunità che quotidianamente lotta per il giusto e crea una serie di piccole rivoluzioni innescando dei meccanismi di altruismo, amore e aiuto di cui sta godendo tutto il territorio. Quantificare le persone sarebbe un'impresa ardua, e farlo con ciò che ogni volta ci lasciate dentro è addirittura impossibile, però noi qualche calcolo l'abbiamo tenuto e siamo pronti a condividerlo con voi».