Prende il via una task force per formare il parco progetti

RAPINO - La Giunta Comunale di Rapino ha istituito una task force, una struttura organizzativa composta da tecnici esperti in diverse materie e da dipendenti interni, per la formazione di un parco progetti relativi alla rigenerazione urbana e dell'abitare, da finanziare attraverso il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.

Sono tre le linee di intervento che sono state individuate e su cui lavorerà la task force: rigenerazione urbana, efficientamento energetico e produzione di energie alternative, impianti sportivi e scuole, tutti coordinati dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica Arch. Eleonora Martino cui si affiancherà una cabina di regia amministrativa di cui faranno parte consiglieri ed assessori comunali, disponibili a fare da raccordo tra l'operatività dei tecnici e le indicazioni della governance comunale.

"Si tratta di un momento strategico per la vita del Paese e anche della comunità - afferma il Primo Cittadino Rocco Micucci - oggi abbiamo la nostra Struttura Operativa Comunale per disegnare la Rapino dei prossimi vent'anni".