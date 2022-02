"La pastorizia abruzzese uccisa dalla nuova Politica Agricola Comune"

PESCARA - Il Consiglio Europeo ha formalmente adottato la nuova Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027.

La nuova PAC mira a rafforzare il contributo dell'agricoltura agli obiettivi ambientali e climatici dell'UE, fornire un sostegno più mirato alle aziende agricole di piccole dimensioni e a consentire agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'adattamento delle misure alle condizioni locali.

I tre regolamenti che compongono il pacchetto di riforma della PAC sono stati firmati dal Consiglio e dal Parlamento e sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale il 6 dicembre 2021. La nuova politica si applicherà integralmente nel 2023.

Una soluzione che, ad una prima lettura, sembra soddisfare i grandi e piccoli allevatori, ma non tutti gli interessati sembrano condividere questo punto di vista. Ad invitare a riflettere sulla nuova PAC è Battista Caterini, allevatore, che senza mezze misure esprime il suo dissenso: "Con la nuova programmazione della PAC (Politica Agricola Comune) 2023/27 - sostiene Caterini - hanno deciso di condannare a morte la pastorizia abruzzese, umbra e marchigiana e di mettere, definitivamente, la parola fine a centinaia di anni di storia, una storia che affonda le sue radici nelle nostre tradizioni, nelle nostre montagne, che rischiano ancora di più lo spopolamento, e nella nostra cultura.

Leggendo attentamente il Piano Strategico Nazionale-PSN della PAC 2023-2027 si scopre infatti come, il nostro settore, non figuri tra quelli rientranti nell’ecoschema per il pagamento del premio per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici, con specifico riferimento agli allevamenti che si impegnano al rispetto degli obblighi specifici nel settore del benessere animale e praticano il pascolamento o allevamento semibrado. L’intervento con cui intendono privilegiare gli allevamenti zootecnici che praticano il pascolamento o l’allevamento semibrado è, al momento, riservato solo ai bovini da latte e da carne ed ai suini, lasciando appunto fuori il comparto ovicaprino che è molto forte in Abruzzo, ma che viene considerato da queste persone non utile al raggiungimento degli obiettivi ambientali della PAC! Una scelta scellerata che facciamo francamente fatica a comprendere.

Infatti, se a fare certe leggi fossero persone che vengono da questo settore e non i soliti burocrati che lavorano dietro una scrivania, saprebbero - dice Caterini - che proprio il pascolamento, invece, conferisce sia alle carni che al latte ovicaprini, e conseguentemente alle produzioni lattiero-casearie, caratteristiche qualitative molto apprezzate dal mercato nazionale ed estero. Non a caso sono registrati in Italia ben 3 IGP relative alle carni di agnello e 11 DOP per i formaggi ovini e caprini.

Oltre al danno poi, come sempre, dalla programmazione della PAC arriva anche la beffa visto che, ancora una volta, si è deciso di penalizzare gli allevatori locali a tutto vantaggio di chi viene da fuori o di chi ha grandi numeri, andando così a stritolare gli operatori delle nostre montagne che, sempre più spesso, hanno difficoltà oggettive nel trovare i terreni sui quali far pascolare le pecore visto che i grandi gruppi di speculatori, la maggior parte dei quali viene dal nord Italia, si è accaparrato, grazie ad una maggiore forza contrattuale, i terreni migliori favorendo un aumento insostenibile dei canoni di affitto per gli storici pastori abruzzesi! Peccato che questi, a differenza degli allevatori locali che vivono la montagna e producono prodotti del territorio, siano interessati esclusivamente (o quasi) al pagamento dei crediti agricoli della PAC piuttosto che a svolgere questo antico mestiere… tenuto anche conto che i controlli, che ci dovrebbero essere, restano molto spesso sulla carta.

E sapete qual è il risultato di questa politica scellerata? Che la nostra montagna muore, che i pastori locali devono arrendersi e chiudere bottega, già colpiti dai bassi prezzi di latte e carne e dai miseri ristori che gli “ricascano”, e che i giovani si allontanano sempre di più da questo antico mestiere, malgrado un aumento della richiesta dei prodotti ovicaprini locali e di qualità. Chiediamo quindi ai rappresentanti istituzionali, a livello nazionale e regionale, una politica dei prezzi che renda sostenibile e remunerativo portare avanti questa attività, perché non è giusto che scompaia a tutto vantaggio di chi vuole solo fare business e a tutto svantaggio degli storici allevatori che portano avanti questa attività da generazioni! Auspichiamo infine un ripensamento che porti a rivedere le scelte e le motivazioni alla base di tale esclusione, fortemente contestata dalla Confederazione in occasione di diverse riunioni del Tavolo di Partenariato".