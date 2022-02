La Giotti Victoria-Savini Due centra il 5° posto al Gran Prix Alanya

PESCARA - Grande soddisfazione in Turchia per la Giotti Victoria-Savini Due al Gran Prix Alanya di categoria 1.2 UCI di ciclismo. La formazione abruzzese-rumena è riuscita a rientrare nella top 5 con il 5° posto finale di Alessandro Monaco in una gara che è diventata selettiva con la ripetizione di un circuito molto movimentato che ha portato a un frazionamento del gruppo dei migliori. Il 24enne corridore di Grottaglie infatti durante la corsa ha perso di vista il quartetto dei migliori, con il quale avrebbe potuto giocarsi un risultato anche migliore se non la vittoria stessa, andata invece ad Alessio Martinelli della Bardiani CSF Faizanè.

Nonostante ciò, il pugliese ha comunque espresso soddisfazione per la gara: "Quando abbiamo ripreso il corridore della Uno-X che era l’ultimo superstite della fuga, speravo di fare qualcosa di più ma ho sbagliato i tempi. Però voglio guardare il bicchiere mezzo pieno perché le sensazioni sono state buone, cogliere un podio sarebbe stato sicuramente meglio. Sono molto grato al team manager Stefano Giuliani e ai direttori sportivi Gabriele Di Francesco e Valerio Tebaldi per l'opportunità che mi hanno dato quest’anno. Con questa condizione sto ritrovando le sensazioni dei giorni migliori e vorrei farmi trovare pronto per i prossimi appuntamenti".

Adriano Brogi e Nicolas Della Valle, altri corridori della squadra abruzzese-rumena, sono giunti al traguardo rispettivamente all'11° e al 15° posto. Buona la prestazione anche dei loro compagni, Davide Finatti, Lorenzo Di Camillo, Josef Attila Malnasi che hanno onorato il secondo impegno stagionale in terra turca.





g.d.c.