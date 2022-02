La Pallavolo Impavida Ortona vince in rimonta a Siena

ORTONA - La Pallavolo Impavida Ortona a Siena ottiene un successo di fondamentale importanza in ottica salvezza nel match valido per la 19ª giornata del campionato maschile di Serie A2 di pallavolo. Gli abruzzesi vincono in rimonta, dopo che la Emma Villas Aubay Siena si è aggiudicata il primo set con il punteggio di 25-18.

Il secondo set è molto combattuto fino all'ultimo, ma poi la squadra di Ortona riesce a pareggiare il numero di set vinti con il risultato di 25-27. La storia non cambia più di tanto nel terzo set che si gioca su un equilibrio sottilissimo che alla fine si spezza a favore dell'Impavida Ortona, la quale con il punteggio di 23-25 riesce a presentarsi al quarto set in vantaggio. Quarto set che la squadra abruzzese riesce a vincere con più facilità dei precedenti due grazie al punteggio di 19-25, che le permette in classifica di aumentare a quattro punti il vantaggio sui senesi, occupanti il 12° posto ma con due gare in meno.

Il tecnico della Pallavolo Impavida Ortona Nunzio Lanci commenta con soddisfazione la vittoria: "Un primo set da dimenticare, siamo stati troppo nervosi e poco incisivi. Poi siamo stati bravi a ribaltare la situazione, dando continuità al nostro gioco. Abbiamo aggredito Siena che ha cominciato a commettere qualche errore di troppo. Sono tre punti importantissimi perché arrivano contro una diretta concorrente e perché danno entusiasmo e tanto morale".





RISULTATI 19ª GIORNATA

Emma Villas Aubay Siena 1-3 Pallavolo Impavida Ortona

Banca Acqua S. Bernardo Cuneo 2-3 Kemas Lamipel Santa Croce

BCC Castellana Grotte 3-1 Gruppo Consoli McDonald’s Brescia

Delta Group Porto Viro 0-3 Pool Libertas Cantù

Conad Reggio Emilia 3-0 Synergy Mondovì

Agnelli Tipiesse Bergamo 3-1 Cave Del Sole Lagonegro

Turno di riposo: HRK Diana Group Motta

CLASSIFICA

Agnelli Tipiesse Bergamo 36 (una partita in meno)

Banca Acqua S. Bernardo Cuneo 33 (una partita in meno)

BCC Castellana Grotte 32 (due partite in meno)

Kemas Lamipel Santa Croce 31 (una partita in meno)

Conad Reggio Emilia 26 (due partite in meno)

Cave Del Sole Lagonegro 26

HRK Diana Group Motta 25 (due partite in meno)

Pool Libertas Cantù 21

Delta Group Porto Viro 21 (una partita in meno)

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia 18 (una partita in meno)

Pallavolo Impavida Ortona 17

Emma Villas Aubay Siena 13 (due partite in meno)

Synergy Mondovì 10 (due partite in meno)

