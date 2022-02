Stanziati 15 milioni di euro per la realizzazione di piani formativi aziendali o interaziendali

PESCARA - Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, con l'Avviso 3/2021 stanzia 15 milioni di euro per la realizzazione di piani formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di minori dimensioni.

Le attività formative dovranno essere progettate per conoscenze e competenze, al fine del rilascio al lavoratore di un attestato che ricolleghi la formazione acquisita ai descrittivi di riferimento della normativa sulla certificazione delle competenze, in modo da essere di supporto ai processi di messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze previsti in conformità con le disposizioni del D. lgs n. 13, 16 gennaio 2013 e legislazione ss. Potranno inoltre essere ammesse le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione nella misura massima del 20% delle ore di formazione previste nel Piano Formativo.

“L’Avviso 3/2021 - dichiara il presidente di OBR Abruzzo Fondimpresa, Teodoro Calabrese - rappresenta una nuova e significativa opportunità per finanziare la formazione dei lavoratori delle PMI aderenti al Fondo. Il Piano formativo per il quale si richiede il contributo aggiuntivo previsto dall’Avviso può riguardare tutte le tipologie e aree tematiche, condivise tra le Parti Sociali e finalizzato allo sviluppo delle competenze. Il seminario informativo sull’Avviso si terrà giovedì 10 Febbraio, alle ore 16.00, sui profili ufficiali Fondimpresa di Facebook e Youtube.”

L’azienda può attivare il Piano formativo tramite la specifica funzionalità a partire dal 1 febbraio 2022; la presentazione delle domande sarà consentita dalle ore 9:00 del 1 marzo 2022 fino alle ore 13:00 del 20 maggio 2022.

Il testo integrale dell’Avviso 3/2021 è scaricabile dal sito https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/contributo-aggiuntivo/avviso-3-2021-pmi

Eventuali quesiti potranno essere inviati tramite compilazione del form al link: https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/, selezionando Conto Formazione - Categoria “Attivazione/Presentazione Piano” – Sottocategoria “Avviso PMI”.

Per informazioni generali sulle modalità di accesso all’Avviso restano a disposizione gli uffici operativi: ReteFondimpresa in Abruzzo è presente a L’Aquila e Pescara, al fine di promuovere la cultura della formazione continua e offrire assistenza e supporto alle aziende aderenti (Tel. 3284519548 - Tel. 3883794977).