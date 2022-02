Concorso internazionale "Lettera d’Amore", bandita la 13ma edizione

TORREVECCHIA TEATINA - L'Associazione Licita Scientia_Corpi Segni Scritture, con il Patrocinio del MLA/Museo della Lettera d’Amore e del Comune di Torrevecchia Teatina (Ch), bandisce la XXII Edizione del Concorso Internazionale Lettera d'Amore. La cerimonia di premiazione si terrà a Torrevecchia Teatina (Chieti) l’8 agosto 2022, nel rispetto delle misure governative di prevenzione e contenimento del covid-19.

REGOLAMENTO

Art. 1 – Destinatari e testo

Il concorso è aperto a tutti. La Lettera d'amore consiste in una composizione in prosa mirata all'espressione di un sentimento d'amore rivolto a un destinatario reale o immaginario (persona, animale, oggetto, luogo, paesaggio). Si partecipa stilando in qualsiasi lingua un testo in prosa inedito della lunghezza massima di 3 pagine - corrispondenti a 3 cartelle di 2000 caratteri ciascuna (spazi esclusi), carattere Times New Roman, corpo 12. Qualora il testo sia in lingua straniera o dialettale va acclusa la traduzione. Il testo dovrà essere redatto in 5 copie, alle quali va aggiunta la scheda di partecipazione con le dichiarazioni e le notizie riportate all'art. 2.



Art. 2 - Partecipazione

Alle copie del testo va allegata la scheda di partecipazione contenente:

a) generalità del partecipante (nome, cognome, indirizzo, età, numero di telefono, curriculum, e-mail);

b) dichiarazione di autenticità del testo;

c) autorizzazione alla pubblicazione gratuita della lettera o di sue parti;

d) autorizzazione all’inserimento della lettera nell’archivio digitale del Museo della Lettera d’Amore;

e) dichiarazione di adesione a tutte le norme del concorso;

f) eventuale breve curriculum;

g) in caso di vittoria o segnalazione, si impegna ad avvisare l’Organizzazione circa la propria presenza;

h) per i minorenni: autorizzazione di un genitore o di chi esercita la patria potestà;

i) data e firma

Non è prevista alcuna tassa di iscrizione o partecipazione. Per i minorenni la scheda contenente i dati di cui ai punti a-b-c-d-e dovrà essere firmato da un genitore o da chi esercita la patria potestà. La partecipazione al premio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente regolamento. È tutelata la legge sulla privacy.



Art. 3 – Scuole

Il Concorso è aperto a scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle norme del bando. Non è prevista alcuna tassa di iscrizione o partecipazione. Per i minorenni la scheda contenente i dati di cui ai punti a-b-c-d-e dovrà essere firmata da un genitore o da chi esercita la patria potestà. La cerimonia di assegnazione dei premi riservati alla scuola si terrà a Torrevecchia Teatina (Chieti) il giorno domenica 7 agosto 2022. La partecipazione al premio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente regolamento. È tutelata la legge sulla privacy.



Art. 4 - Giuria

La giuria, il cui verdetto è insindacabile, è composta da Laura D’Angelo, Giulia D’Onofrio, Monica Ferri, Alessandra Nepa, Tania Troiani.

Art. 5 – Termine e modalità di invio

Il termine ultimo per l'invio dell'elaborato è fissato al 30 maggio 2022 (fa fede il timbro postale di partenza). L’elaborato (in 5 copie più scheda di partecipazione) va inviato a:

Premio Lettera d’Amore

c/o Associazione Licita Scientia

Via Tommaso Di Petta, 7

66100 – Chieti

Contestualmente il testo in formato word andrà inviato per email (non pec) al seguente indirizzo di posta elettronica: manoscritti@noubs.it

Il file, intestato con cognome e nome dell’autore, dovrà recare il seguente oggetto:

Partecipazione Premio Lettera d’Amore 2022.

L'organizzazione non risponde della mancata ricezione dei testi.



Art. 6 – Elaborati

Gli elaborati non saranno restituiti. Le lettere in formato elettronico entreranno a far parte dell’archivio del Museo della Lettera d’Amore. I testi potranno essere pubblicati dall' Organizzazione.



Art. 7 – Vincitori

I vincitori e i segnalati saranno tempestivamente avvisati. I risultati verranno resi noti tramite stampa e sito internet www.noubs.it. Gli elaborati non saranno restituiti. La partecipazione al premio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente regolamento. L'Organizzazione non risponde della mancata ricezione dei testi.



Art. 8 – Premi

Saranno assegnati i seguenti premi:

€ 500.00 al primo classificato

€ 250.00 al secondo

€ 200.00 al terzo.

Altri premi verranno assegnati agli autori segnalati. Per il ritiro del premio non sono previste deleghe, pertanto i vincitori sono tenuti a ritirare personalmente i premi in occasione della cerimonia dell’8 agosto 2022.



Premio Lettera d’Amore

XXII Edizione

Info:

tel. 347-0194621 (h 14.00 – 18.30)

email: premio.letteradamore@gmail.com