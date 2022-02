Verratti primo calciatore a investire nel mondo del metaverso

PESCARA - Marco Verratti non è solo un brillante centrocampista - stamane L'Equipe commentando la sua partita di ieri contro il Real Madrid ha concluso che nessuno in Europa gli è superiore a centrocampo per corsa, tecnica e intelligenza tattica - ma anche una persona attenta al futuro.

L'abruzzese, ormai da dieci anni al PSG, secondo quanto riportato da Cointelegraph è il primo calciatore a dichiarare pubblicamente un investimento nel metaverso. Il campione europeo, con la consulenza della società Acta Fintech, ha infatti comprato una delle 25 isole private all'interno di una delle piattaforme leader del settore, The Sandbox. Nella fattispecie, si tratta di una realtà virtuale dove è possibile costruire e acquistare beni immobili.

Verratti ha svelato anche quale sarà il suo progetto futuro: "Mi sono avvicinato da poco a questa novità tecnologica ed ho capito di essere pronto per compiere quest’importante step. Un domani l’isola non sarà esclusivamente mia, ma ospiterà migliaia di amici e tifosi, disposti a condividere esperienze, partite e magari anche attimi di vita privata".

g.d.c.