Asl, Comitato ristretto dei sindaci: Castiglione preoccupato per criticità del "Bernabeo"

ORTONA - Il sindaco Leo Castiglione nel partecipare oggi al Comitato Ristretto dei Sindaci della Asl ha chiesto una maggiore attenzione alle criticità del presidio ospedaliero ortonese.

In particolare alla direzione generale della Asl è stato chiesto di intervenire velocemente per ripristinare il servizio di chirurgia ricostruttiva e medicina integrata per l'Unità Complessa di Senologia. Inoltre il sindaco ha ribadito la necessità di potenziare il servizio diagnostico al fine di recuperare la campagna di prevenzione che ha subito notevoli ritardi a causa della pandemia. Ma nel corso dell'incontro sono stati affrontati anche altri temi come il Piano di Investimento che prevede diversi interventi sulla dotazione tecnologica del Bernabeo.