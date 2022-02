Impavida Ortona, importante successo contro il Lagonegro

ORTONA - Continua il momento positivo dell'Impavida Ortona, che alla 20ª giornata del campionato di Serie A2 di pallavolo centra la terza vittoria consecutiva battendo il Lagonegro, un avversario di valore. Tra le mura amiche, la squadra abruzzese ottiene un importante successo, soprattutto perchè il match si è giocato sul filo dell'equilibrio.

Un equilibrio presente sin dal primo set, che poi l'Impavida - la quale si era inizialmente portata avanti prima di essere raggiunta - si è portato a casa con il punteggio di 26-24 dopo due set-point. Ben altra storia il secondo set, in cui gli abruzzesi si sono fatti scappare nel risultato il Lagonegro, che hanno chiuso sul 20-25.

È un momento in cui l'Impavida sembra accusare il colpo, tanto che comincia male anche il terzo set, prima di tornare in carreggiata; il set va avanti in equilibrio, poi nel finale gli abruzzesi compiono la sterzata decisiva, vincono il set 25-22 e vanno sul 2-1 nel computo dei set vinti.

Vanno ancora in difficoltà gli ortonesi all'inizio del quarto set, ma sono bravi a non perdere la rotta riuscendo a pareggiare. Il Lagonegro, poi, nel corso dell'ultimo set conduce sempre con un punto break di vantaggio, ma alla fine l'Impavida ribalta tutto mettendo la parola fine sul match con il punteggio di 25-21 nel quarto set.

È il brasiliano Gabriel Pessoa il migliore in campo dell'Impavida Ortona grazie ai 19 punti complessivi messi a segno. In classifica gli abruzzesi allungano a +6 sul Siena, oggi sconfitto così come il Porto Viro, che ora l'Impavida vede a -2.

g.d.c.