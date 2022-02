L'AQUILA - La settimana politica all'Emiciclo si apre con la Commissione Bilancio, convocata in seduta straordinaria, per martedì 22 febbraio 2022, alle ore 10, nella sala "Spagnoli", con il seguente ordine del giorno: audizioni sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale "Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni" dell'assessore regionale al Bilancio, Guido Quintino Liris e del Dirigente del Servizio Bilancio – Ragioneria della Regione Abruzzo, Fabrizio Giannangeli; progetto di legge "Semplificazione del sistema regionale mediante abrogazione di leggi regionali".

Alle ore 15 è in programma la seduta straordinaria della Commissione Territorio chiamata a esaminare: il Regolamento attuativo della legge "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" (audizioni del Presidente e del Segretario della Federazione Ingegneri d'Abruzzo, Marco Pasqualini e Massimo Staniscia); il Testo Unificato dei progetti di legge "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche" e "Interventi regionali di promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili"; il progetto di legge "Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso", il progetto di legge "Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute o in scadenza, revoca o rinuncia e definizione del canone" e il progetto di legge "Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico". Infine, giovedì 24 febbraio, alle ore 11, nell'Aula "Spagnoli", tornerà a riunirsi il Consiglio regionale.