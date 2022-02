Approvato il fondo per gli indennizzi alle famiglie degli infermieri deceduti per Covid

PESCARA - Il Consiglio dei Ministri, con un ribaltone, ha approvato il tanto atteso fondo per gli indennizzi da destinare alle famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la vita nella battaglia contro un nemico agguerrito e invisibile: il Covid.

Fondi necessari per tutti quei mariti, mogli, figli, padri, madri di coloro che prima di essere operatori sanitari erano uomini e donne. Senza tener conto degli effetti del “long covid” che hanno compromesso, in alcuni casi per sempre, la salute di molti operatori sanitari.

A commentare per Zonalocale la decisione del Consiglio dei Ministri è la dottoressa Irene Rosini, presidente Opi (Ordine delle professioni infermieristiche) della provincia di Pescara

Dottoressa, quanto è importante per le famiglie degli operatori sanitari l'approvazione del fondo per gli indennizzi?

"Molto, ma dobbiamo dire che un aiuto era già arrivato in precedenza, precisamente dalla Fnopi (Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche), che aveva istituito una raccolta fondi per gli infermieri e per le famiglie degli infermieri che si sono contagiati e soprattutto che sono deceduti, ma anche per gli operatori sanitari che hanno avuto esiti importanti da Covid o problematiche che riguardavano l'aspetto psicologico, così come infermieri liberi professionisti che in quel momento non potevano lavorare ma potevano chiedere il sostegno da parte della federazione".

L'Opi (Ordine delle professioni infermieristiche) della provincia di Pescara quanto ha contribuito per la raccolta dei fondi?

"Come ordine già dal 2020, quindi appena iniziata la pandemia, abbiamo sostenuto la raccolta fondi della federazione. Tantissime aziende ci hanno sostenuto in tutta Italia. In quanto ordine di Pescara abbiamo versato 10mila euro su questo fondo, soldi destinati alla formazione degli iscritti, ma dal momento che nel 2020 era tutto fermo, abbiamo deciso di devolverli in modo che finissero almeno ad aiutare dei colleghi".