Pecorino di Farindola protagonista de "I Fatti Vostri" di Rai2

FARINDOLA - Sarà il pecorino di Farindola il protagonista della puntata di oggi de "I Fatti Vostri", in onda su Rai2. Insieme ad Anna Falchi e all’esperto di Coldiretti Manuel Lombardi, alle 12.15 circa, il produttore Pietropaolo Martinelli, consigliere Coldiretti Abruzzo e titolare dell’omonimo caseificio, racconterà i pregi dell’eccellenza abruzzese ricordandone la storia e le caratteristiche.

«Il pecorino di Farindola - dice Coldiretti Abruzzo - è un formaggio a latte crudo di pecora della tradizione abruzzese, l’unico in Italia ad essere preparato utilizzando il caglio di maiale che si aggiunge al latte a circa 32 gradi. Si tratta di una delle produzioni casearie più tipiche e caratteristiche della provincia pescarese ed ha una storia antica, infatti viene citato in tati testi della letteratura antica. Le prime tracce storiche del pecorino di Farindola risalgono all'epoca romana: ne hanno parlato infatti Plinio il Vecchio, Tacito e Marziale descrivendolo come un prodotto di nicchia molto gradito agli imperatori e ai potenti dell'epoca che venivano omaggiati proprio di questo formaggio».