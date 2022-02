All’Università D’Annunzio il convegno “La Sostenibilità nel Quotidiano”

PESCARA - Non ce ne rendiamo sempre conto, ma le nostre singole scelte quotidiane hanno un impatto più o meno significativo sull’ambiente e sul nostro futuro sulla Terra.

Parliamo di scelte di qualsiasi tipo: dai vestiti che finiscono nel nostro guardaroba ai regali che dedichiamo ai nostri amici e tutti quei prodotti alimentari che decidiamo di acquistare nei nostri negozi di fiducia.

Spesso compriamo anche online con l’ausilio di accattivanti piattaforme e-commerce (infestate da banner pubblicitari altrettanto ammalianti creati ad hoc), governate da ricche multinazionali che sono principalmente interessate a scoprire i nostri gusti personali grazie ad algoritmi molto sofisticati e che si dimenticano invece di altre tematiche meno redditizie nel breve periodo e più “impegnative”, quali la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente.

Assistiamo contemporaneamente a raffiche di vento che si trasformano in pericolosi uragani, alluvioni e grandinate che devastano il territorio, al progressivo scioglimento dei ghiacciai con il conseguente e incontrastabile aumento del livello del mare e infine ai periodi di siccità caratterizzati dagli incendi. Le ondate di caldo tornano puntuali ogni anno con temperature sempre più elevate e con frequenza maggiore.

Di questo si discuterà nella giornata di domani venerdì 25 febbraio, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso l’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio, nell’aula 27/B del campus di Pescara sito in Viale Pindaro 42, dove si svolgerà il convegno “La Sostenibilità nel Quotidiano”.

Saranno ospiti dell’evento organizzato dall’associazione PAS - Partecipazione Attiva Studentesca: Monica Pianosi, nel web conosciuta come “A Vegetarian in Italy”, specialista e appassionata dei comportamenti individuali nei confronti dell’ambiente, e i fondatori dell’associazione “Dress the Change”, Cecilia Frajoli Gualdi e Fabio Pulsinelli.

Gli ospiti interverranno sull’impatto ambientale delle nostre piccole scelte e di come queste si inseriscono all’interno di uno scenario molto più grande e complesso.

Ci troviamo di fronte ad una vera e propria trasformazione delle condizioni ambientali del nostro pianeta causata da questi eventi decisamente estremi, che sono purtroppo destinati ad intensificarsi nei prossimi decenni se non cambiamo qualcosa nei nostri comportamenti quotidiani.

Al termine degli interventi, ci sarà la possibilità di porre domande e creare degli utili spunti di riflessione concernenti gli argomenti trattati nel corso dell’evento, organizzato grazie alle risorse messe a disposizione dall’ateneo con il Bando Attività Culturali e Sociali degli Studenti per il corrente anno accademico.

l.s.