Sulmona. Denunciate 2 persone per la manifestazione non autorizzata dello scorso 19 febbraio

L'AQUILA - Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del rispetto della normativa finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 disposti dal questore di L’Aquila, sono state identificate e denunciate due persone che avrebbero promosso e partecipato all’iniziativa non autorizzata tenutasi lo scorso sabato 19 febbraio in Piazza XX settembre a Sulmona.

In particolare, l’attività svolta dalla Digos, unitamente al personale del locale Commissariato, nonché le immagini e i video registrati dalla Polizia Scientifica hanno consentito di deferire all’autorità giudiziaria per violazione dell’art. 18 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza un cinquantenne, residente a Pescara, promotore dell’iniziativa che aveva ottenuto l’espresso diniego da parte del questore, non essendo stati rispettati i tempi di preavviso necessari per legge, e una donna sulmonese di 54 anni che, nella circostanza, ha attivamente partecipato alla riunione non autorizzata.

Sono, inoltre, state elevate sanzioni amministrative, da parte del Commissariato di Sulmona, nei confronti delle persone che, la sera del 9 febbraio 2022, si trovavano all’interno di un locale del centro non rispettando le disposizioni normative vigenti.