Scarsità di infermieri: perché la domanda supera l’offerta

CHIETI - La professione infermieristica è una di quelle che, in Italia, registra una offerta inferiore alla domanda. Tanti i posti liberi, ma sono in pochi ad intraprendere questo lavoro. Perché?

La risposta ce la dà il dottor Giancarlo Cicolini, membro del Comitato centrale della Federazione nazionale Ordini delle professioni infermieristiche, presidente dell'Ordine provinciale di Chieti e Docente Med45 dell’Università degli Studi di Bari–Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana.

Qual è attualmente l'iter di studi da seguire per diventare infermiere e quale carriera ci si può aspettare?

"La professione infermieritica offre diversi sbocchi professionali all'interno delle strutture ospedaliere territoriali, inoltre il personale infermieristico può accedere, dopo la laurea di primo livello, a quella di secondo livello (cosiddetta laurea magistrale) per orientarsi ed acquisire delle competenze nell'ambito avanzato del management e della ricerca didattica. Questo dà opportunità, successivamente, di poter rivestire dei ruoli dirigenziali all'interno del nostro sistema sanitario nazionale sia pubblico che privato. Successivamente ci può essere anche la possibilità di proseguire gli studi con i dottorati di ricerca che permettono agli infermieri di raggiungere risultati anche nell'ambito della docenza universitaria, per poter poi accedere all'abilitazione scientifica nazionale e concorrere come ricercatore all'interno dell'università, come professore associato o professore ordinario. Ma ad oggi questi percorsi necessitano di interventi perché la professione infermieristica sta diventando, purtroppo, sempre meno appetibile: attualmente la domanda, infatti, è superiore all'offerta. Attualmente abbiamo, per quanto riguarda gli infermieri con la laurea di primo livello, sbocchi professionali immediati, ma dobbiamo garantire loro anche la possibilità di sviluppi di carriera: oggi un infermiere che entra nel sistema nazionale, dopo 40 anni ne esce con la stessa qualifica con cui è entrato. E' necessario quindi investire nello sviluppo di carriera, garantire una prospettiva di crescita che sia riconosciuta nei contratti collettivi nazionali e che possa garantire una maggiore appetibilità ai percorsi formativi del corso di laurea in infermieristica".

Oltre alla prospettiva di fare carriera, cos'altro potrebbe invogliare ad intraprendere questa professione?

"Sicuramente un riconoscimento di tipo economico: gli infermieri italiani sono quelli che vengono pagati di meno in tutta Europa e una considerazione su questo va fatta da parte delle organizzazioni di ordine sindacale.

Inoltre al momento c'è la fungibilità del ruolo: oggi gli infermieri sono "fungibili", ovvero possono essere utilizzati indistintamente nei diversi settori professionali (per esempio area chirurgica, area medica ecc.). Questo da un lato è molto vantaggioso per chi gestisce il personale, in quanto può utilizzare il professionista in maniera utile in diversi settori, ma d'altro lato non sempre garantisce una qualità ottimale delle prestazioni. Bisognerebbe quindi arrivare ad una infungibilità del ruolo: è necessario garantire agli infermieri la possibilità di specializzarsi in determionate competenze, cioè avere dei percorsi formativi anche nelle lauree magistrali".