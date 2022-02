Cardinali: intervento in favore di agriturismi e agricamping per ombreggi

"Con l'emendamento a mia firma, approvato oggi in Consiglio regionale, finalmente anche gli agriturismi e agricamping, sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, potranno partecipare ai bandi pubblici attivati dai Comuni per i servizi di ombreggio; in altri termini si tratta della concessione di parti di spiaggia per la collocazione di ombrelloni. Fino a oggi, infatti, queste tipologie di attività ricettive non erano mai state inserite nelle procedure di assegnazione. L'ascolto del territorio mi ha portato a un'azione legislativa volta a dare un segnale concreto per un settore che oggi più che mai ha bisogno di tutto il nostro sostegno". E' quanto dichiara il consigliere regionale della Lega Simona Cardinali dopo il consiglio regionale del 24 febbraio 2022.