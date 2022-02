L’Aquila. Montepara: passa l’emendamento per la formazione della Polizia Locale

L’AQUILA - Il consigliere regionale della Lega Fabrizio Montepara esprime “grande soddisfazione per l’approvazione in Consiglio regionale dell’emendamento, presentato su sua iniziativa, riguardante importanti interventi per la formazione del personale in forza alle Polizie locali abruzzesi. L’aggiornamento continuo degli agenti – sottolinea Montepara - risulta oggi ancora più importante vista l’intensificazione delle attività soprattutto in materia di sicurezza e controllo del territorio. Si tratta di un primo passo verso il potenziamento della Polizia locale che ogni giorno è impegnata su molteplici fronti a tutela di tutti i cittadini”.