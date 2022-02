Ortona. Per allagamento chiuso temporaneamente un tratto della Statale 16 Adriatica

ORTONA - A causa di un allagamento provocato dalle intense piogge in corso, è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 16 "Adriatica", tra il km 467,000 e il km 468,600, nel territorio comunale di Ortona, in provincia di Chieti. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.