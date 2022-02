Vaccinazione Covid: da domani via alle somministrazioni Novavax, ecco dove

Sono state regolarmente distribuite questa mattina le 21900 dosi di vaccino Novavax, destinate come prima fornitura all'Abruzzo dalla Struttura Commissariale nazionale. Lo conferma l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì. Da domani, dunque, prenderanno il via le somministrazioni negli hub delle Asl, ai quali sarà possibile accedere senza prenotazione. Le sedi vaccinali dove sarà possibile richiedere la vaccinazione con il Novavax sono L'Aquila-San Vittorino, Avezzano, Sulmona, Chieti-Colle dell'Ara, Lanciano-Palamasciangelo, Vasto-Palazzetto ex Salesiani, Pescara (Stazione Portanuova e nel pomeriggio anche a Palazzo Fuksas), Città Sant'Angelo-Outlet Village, Teramo-Parco della Scienza.