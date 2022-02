L’Impavida lotta e cede solo al tie-break con il Motta di Livenza

ORTONA - L'Impavida Ortona nel match della 21ª giornata del campionato di Serie A2 di pallavolo, in casa del Motta di Livenza, perde ma guadagna comunque un punto che, nonostante il rammarico per aver visto sfumare la vittoria sul più bello, le fa pensare positivo.

Al PalaPrata di Prata di Pordenone la partita è combattuta e ricca di colpi di scena tra un set e l'altro. Santangelo, protagonista della sfida con 30 punti messi a segno, e i suoi vanno subito in difficoltà, vanno sotto 17-12 e poi 22-19, ma con un colpo di reni riescono a vincere il primo set 23-25. Si inverte la storia nel secondo set perchè gli abruzzesi, nonostante partino forte, subiscono la rimonta dei padroni di casa, che pareggiano il conto di set vinti con il punteggio di 25-21.

L'Impavida paga qualche scoria mentale della rimonta subita e nel terzo set non riesce ad esprimersi su buoni livelli perdendo 25-19, risultato che la porta in svantaggio nel computo dei set vinti. La partita si gioca tutta nell'ultimo set, che è combattutissimo. Gli ortonesi vanno avanti, ma i veneti non ci stanno e tentano di agguantare la vittoria fino alla fine, prima che Ferrato con un muro porti i biancazzurri, che vincono il quarto set 24-26, al tie-break.

Nell'extra-time l'Impavida accumula un vantaggio da gestire, ma perde il controllo del match, si fa riprendere e si risveglia quando è troppo tardi. Il tie-break lo vince il Motta di Livenza 15-13, ma gli abruzzesi guadagnano un punto con il quale in classifica accorciano su Porto Viro, Cantù e Brescia, tutte sconfitte nel week-end. L'amarezza della sconfitta viene così affievolita dalla classifica.

