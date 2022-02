La D’Annunzio presenta i seminari “From Business to China”

PESCARA - La Cina è vicina: l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” presenta il ciclo di seminari “From Business to China”, volto alla conoscenza di aspetti economici, legali e culturali del Celeste Impero.

Gli incontri si svolgeranno online sulla piattaforma Microsoft Teams. La partecipazione è aperta a tutti.

La referente del progetto è la prof.ssa Laura Berardi.

Per partecipare agli incontri, visita eventbrite.

Il programma dei lavori è il seguente:

- 5 marzo 2022, dalle ore 09:00

La Cina: introduzione generale

a cura dell’avv. Carlo Diego D’Andrea;

- 12 marzo 2022, dalle ore 09:00

Le forme di investimento in Cina

a cura dell’avv. Donatella Laureti;

Opportunità per la meccanica abruzzese in Cina

a cura dell’ing. Alessandro Prosperi e l’avv. Carlo Diego D’Andrea;

- 19 marzo 2022, dalle ore 09:00

La proprietà intellettuale: come proteggersi in Cina

a cura dell’avv. Matteo Zhi;



Innovazione e start up in Cina

a cura dell’ing. Fabrizio Ferri e l’avv. Carlo Diego D’Andrea;

- 26 marzo 2022, dalle ore 09:00

La Cina e gli accordi internazionali

a cura dell’avv. Riccardo Verzella;

Il mondo della moda in Cina: il ruolo dell’Abruzzo e dell’Italia

a cura dell’ing. Claudio Neroni e l’avv. Carlo Diego D’Andrea.

l.s.