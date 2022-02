Settimana politica all’Emiciclo: domani l’apertura dei lavori

L'AQUILA - La settimana politica all'Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Politiche europee in programma domani, martedì 1 marzo 2022, alle ore 10:00.

All'ordine del giorno la legge regionale "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei". Consultazione pubblica (Ue) sulla proposta di revisione delle norme dell'Ue in materia di aiuti di stato per i settori agricolo, forestale e della pesca.

In programma le audizioni dei rappresentanti di: Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copagri, Liberi agricoltori, Ara Abruzzo, Anpa, Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, Collegio interprovinciale dei periti agrari di Chieti e L'Aquila, Federazione regionale agrotecnici, Arci Pescara, Fipsas Abruzzo, Libera pesca, Italpesca, Adps Rosato e Enalpesca.

Giovedì 3 marzo, alle ore 10:00, si riunirà il Comitato per la legislazione convocato, in seduta straordinaria, per esaminare due progetti di legge: "Istituzione del servizio di psicologia di base", "Modifica ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n.64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)".

Sempre giovedì, alle ore 11:00, è convocata la Commissione di Vigilanza che affronterà i seguenti temi: Agir – stato di attuazione dell'Agenzia Regionale (auditi: Nicola Campitelli Assessore regionale; Pierluigi Biondi, Presidente Agir); Ersi - Stato di attuazione articolo 8 L.R. 10/2021 (Auditi: Nunzio Merolli, Presidente Ersi; Emanuele Imprudente, Assessore regionale); sospensione attività di posizionamento CVC presso U.O. Radiologia Interventistica di Avezzano (auditi: Nicoletta Verì, Assessore regionale; Ferdinando Romano, Direttore Generale A.s.l. 01 Avezzano, Sulmona L'Aquila).