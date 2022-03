Alla "D’Annunzio" Mariaconcetta Costantini presidente dell’Aiscli

PESCARA - Dal febbraio 2022 la professoressa Mariaconcetta Costantini è la nuova presidente dell’Aiscli (Associazione Italiana di Studio sulle Culture e Letterature di Lingua Inglese) e resterà in carica per il triennio 2022-25.

Tra le associazioni scientifiche di ambito anglistico e più in generale dell’Area 10, l’Aiscli si prefigge un’attività di promozione e di ricerca per contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione degli studi culturali e letterari applicati al mondo postcoloniale di lingua inglese, svolgendo un ruolo critico e informativo a livello locale, nazionale e internazionale.

Tra le maggiori finalità dell'associazione, oltre all'interlocuzione con realtà istituzionali vi sono: lo sviluppo di collegamenti con associazioni, enti e università europee ed extraeuropee; la promozione della comunicazione tra autori, critici, intellettuali, artisti e studiosi; la promozione di attività editoriali, seminari e convegni su temi concernenti gli studi postcoloniali e, più in generale, di attività di ricerca in tutte quelle discipline (linguistiche e non) utili per l'analisi e la conoscenza del mondo di lingua inglese; la creazione di collegamenti con la scuola per scambi di conoscenze e informazioni; la valorizzazione dell'impatto didattico delle letterature in inglese e degli studi culturali con riferimento all'insegnamento universitario e postlaurea.

l.s.