L’Università dell’Aquila aiuterà economicamente 34 studenti ucraini

L'AQUILA - L’Università dell’Aquila aiuterà economicamente i 34 studenti ucraini iscritti ai propri corsi garantendo, a proprie spese, la copertura delle borse di studio relative ai loro programmi di studio e ricerca.

L’ateneo, inoltre, si è subito attivato per trasferire il prima possibile in Italia gli studenti ucraini che erano in procinto di andare all’Aquila e che sono rimasti bloccati nel loro Paese a causa dello scoppio della guerra, dando disponibilità immediata per raccogliere le candidature per l’accoglienza di altri studenti nonché di ricercatori e docenti delle università e degli enti di ricerca ucraini.

L’Università dell’Aquila ha portato avanti negli ultimi 10 anni una crescente collaborazione con le migliori università statali ucraine.

l.s.