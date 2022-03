Pescara. Alla "D’Annunzio" la raccolta di viveri, vestiti e farmaci per gli ucraini

PESCARA - A partire dalla giornata di oggi, gli universitari del campus di Pescara dell'ateneo "D'Annunzio" avranno la possibilità di donare viveri, farmaci da banco, beni per la cura della persona e vestiti per la popolazione in Ucraina, vittima di questo inutile conflitto iniziato ormai da una settimana.

L'associazione PAS - Partecipazione Attiva Studentesca ha predisposto quindi due punti di raccolta all'interno del campus, rispettivamente posizionati all'ingresso dell'area di economia e nelle vicinanze dell'ingresso dell'area di architettura.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti saranno disponibili sulla pagina Instagram dell'associazione.

l.s.