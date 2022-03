Coldiretti, al via la spesa sospesa per l’Ucraina nei mercati di Campagna Amica d’Abruzzo

PESCARA - Gli agricoltori abruzzesi vanno in soccorso della popolazione ucraina sotto attacco con l’avvio della spesa sospesa nei mercati contadini di Campagna Amica d’Abruzzo, dove da questa mattina, come in tutti i mercati a marchio d’Italia, è possibile acquistare olio extra vergine d’oliva, pasta, passata di pomodoro, legumi, prodotti da forno, farina, zucchero, formaggi e salumi da inviare ai civili del martoriato paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle decine migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia.

In Abruzzo l’iniziativa è stata inaugurata questa mattina a Pescara (mercato di Campagna Amica di via Paolucci), Chieti (mercato di Campagna Amica di Via Arniense) e Teramo (mercato di Campagna Amica di via Roma) e ha coinvolto anche i giovani e le donne di Coldiretti: a Pescara c’erano Giuseppe Scorrano, delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Abruzzo, e Leonardo Rocchetti del comitato regionale nonché la responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa Pescara Angiolina De Angelis; a Teramo c’era la responsabile teramana di Coldiretti Donne Impresa Antonella Marrone con i giovani imprenditori Emma Bilanzola e Alessio Di Fabio mentre a Chieti la viceresponsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa Chieti Marina Mancini. Sono tantissimi i cittadini che hanno donato generi alimentari non deperibili e raccolto l’appello lanciato dagli agricoltori.

"La Spesa sospesa riprende – spiega Coldiretti - il modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare Made in Italy, di altissima qualità e a km zero. Con il supporto dei giovani e delle donne della Coldiretti, in tutti i mercati contadini questa mattina sono stati allestiti dei corner dedicati dove fare le proprie offerte. Si tratta di un’azione di solidarietà di Coldiretti e Campagna Amica che scatta come segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso la popolazione ucraina. Di fronte a una situazione senza precedenti si tratta di uno sforzo corale che dimostra la capacità dell’Italia di unirsi e mobilitare risorse per sostenere un intero Paese in difficoltà”.

"Nonostante le difficoltà che il settore sta affrontando, l’Italia, che è leader europeo per valore aggiunto e qualità dell’agricoltura, non può sottrarsi – conclude Prandini - dall’impegno di rispondere alle richieste che vengono da un Paese dove cominciano a scarseggiare anche le scorte alimentari".