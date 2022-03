L’Aquila, il 10 marzo all’Emiciclo le sedute delle Commissioni Politiche europee e Sanità

L'AQUILA - Giovedì 10 marzo sono in programma le sedute di due Commissioni consiliari. Alle 11:30 si riunirà la Commissione Politiche europee chiamata a esaminare il progetto di legge "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei". Indirizzi in materia europea per l'annualità 2021, relativi alla partecipazione della regione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo (fasi "ascendente" e "discendente). Consultazione pubblica (UE) sulla proposta di revisione delle norme UE in materia di aiuti di Stato per i settori agricolo, forestale e della pesca.

Alle 15:00 è in programma la seduta della Commissione Sanità con il seguente ordine del giorno: audizione dell'Associazione "Europa Donna Italia" sul tema della rete dei Centri di Senologia e recupero ritardi screening mammografico; esame dei progetti di legge "Partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione "Di Persio Pallotta", "Politiche in materia di beni e attività culturali", "Disciplina del sistema culturale regionale".