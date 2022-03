Imprese femminili, la provincia di Chieti al terzo posto in Italia

CHIETI - L'Abruzzo è al primo posto in Italia per l'incidenza delle imprese femminili giovanili sul totale delle imprese giovanili e per quella delle imprese artigiane a guida femminile sul totale delle imprese artigiane. La provincia di Chieti, invece, è al terzo posto per imprese femminili sul totale delle imprese (12.813, 28,4%) e alla stessa posizione per quanto riguarda le imprese femminili artigiane sul totale delle imprese artigiane (1.785, 22,2%). E' quanto emerge da un'elaborazione del Centro studi di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila.

A livello territoriale, il Chietino, oltre alla terza posizione per imprese femminili complessive e per quelle artigiane, è al quinto posto per quelle femminili giovanili sul totale delle imprese guidate da giovani (1.086, 32,6%). Il Chietino, però, si posiziona malissimo, al 102mo posto, per quanto riguarda la percentuale di imprese femminili giovanili sul totale delle imprese femminili.

"Questi numeri – afferma il direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli – confermano il ruolo rilevante svolto nella nostra regione dalle imprese guidate da donne, che con passione e determinazione contribuiscono allo sviluppo e al progresso della nostra economia e del nostro territorio. L'Abruzzo è al primo posto in Italia per incidenza delle imprese femminili nell'artigianato: un'attività su cinque è a guida femminile. L'auspicio è che questi numeri crescano ancora. In tal senso, sono numerose le opportunità a disposizione, a partire dal nuovo Fondo impresa femminile, che prevede risorse per la nascita di nuove imprese e per lo sviluppo e il consolidamento di quelle esistenti".