Ortona: scuola dell’infanzia di Caldari consolidata e riqualificata

ORTONA - Dopo la scuola dell’infanzia Gran Sasso e di Villa San Nicola l’amministrazione comunale ha concluso un’altra ristrutturazione scolastica a Caldari.

«Con il taglio del nastro di ieri mattina, lunedì 7 marzo - sottolinea il Sindaco Leo Castiglione - portiamo a termine la riqualificazione della scuola dell'infanzia di Caldari, un progetto importante per la comunità e il territorio che testimonia l’impegno e l’attenzione di questa amministrazione per migliorare la sicurezza di tutte le strutture scolastiche comunali del centro urbano e delle contrade, perché l’obiettivo primario è lo sviluppo di tutto il territorio con servizi e strutture efficienti e moderni. E anche in questo plesso, come è avvenuto per gli altri due oggetto di lavori di riqualificazione, la riapertura delle aule vede non solo spazi adeguati e ristrutturati ma anche arredi scolastici nuovi e moderni che sono stati forniti attraverso un apposito mutuo di 40mila euro».

La scuola di Caldari è stata oggetto di un finanziamento di 80mila euro per un intervento di manutenzione straordinaria che ha interessato lavori di consolidamento della struttura che sorge a ridosso della circonvallazione che costeggia la contrada. Il plesso costruito negli anni ‘90 si sviluppa su un unico piano ed è dotato di aule, servizi igienici, zona mensa e un grande salone. Insieme al consolidamento delle fondazioni, i lavori manutentivi hanno interessato i problemi di infiltrazioni dalla copertura e di umidità di risalita, soprattutto nella parte della scuola lato est.

«Questa inaugurazione - conclude il Sindaco Castiglione - è frutto di un lavoro di squadra che coinvolge gli amministratori, gli uffici comunali, i tecnici, gli operai, il personale scolastico con in primis il dirigente Marco de Marinis e da ultimo anche le famiglie dei bambini che in questi mesi hanno dovuto adattarsi nella sede provvisoria ma ora vedendo il risultato non possono che essere orgogliosi della loro scuola e di tutto il lavoro svolto».