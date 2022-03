Concessioni balneari: "Non svendiamo la nostra identità perché l’Europa ce lo impone" - VIDEO

L'AQUILA - Nicola Campitelli, assessore regionale con delega al Demanio marittimo, interviene sulla questione delle concessioni balneari, sottolineando al microfono di Zonalocale che la Regione ha sempre sostenuto i comuni costieri e che la priorità è quella di tutelare la continuità imprenditoriale.

"Il Consiglio di Stato ha acclarato la necessità di assegnare le concessioni demaniali attraverso gare. Proprio per questa ragione - dice Campitelli - è quanto mai necessario vigilare sull’adeguato indennizzo, da riconoscere ai balneatori mediante l’ammortamento e la valorizzazione dell’esperienza professionale senza vanificare gli enormi sacrifici delle famiglie dei nostri balneatori che per anni hanno garantito la migliore accoglienza turistica facendo crescere il nostro Abruzzo.

Queste sono le nostre posizioni che porteremo avanti nel confronto con tutte le istituzioni centrali in sede di approvazione dell’emendamento al Ddl Concorrenza, presentato dal Governo per la riforma del demanio marittimo. Oggi non dobbiamo svendere la nostra identità - dice Campitelli - la nostra storia e la nostra cultura perché qualcuno ce lo impone dall'Europa".