Pallavolo, domenica l’Impavida Ortona farà visita alla vincitrice della Coppa Italia

ORTONA - Non è arrivato neanche un punto dalla sfida di domenica scorsa contro quella che, almeno sulla carta, è la squadra meglio attrezzata della Serie A2: la Agnelli Tipiesse Bergamo. Non che sia stata una passeggiata per i lombardi che hanno dovuto versare sudore extra per avere la meglio su una Sieco dura a morire. Proprio questa battuta d'arresto ha permesso a Siena, vittoriosa a Castellana Grotte 1-3 di superare in classifica gli impavidi di un punto. Emma Villas che ha poi avuto ulteriormente modo di allungare giovedì sera nel recupero vinto agevolmente contro la Synergy di Mondovì portandosi ora a +4 da Ortona, superando addirittura anche Porto Viro.

La rincorsa alla salvezza dei bianco-azzurri continua con una nuova gara di quelle belle toste. I ragazzi di Coach Lanci saranno impegnati domenica 13 marzo alle ore 18.00 a Reggio Emilia contro la Conad, fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie A2. Tanti gli ex per una gara che si preannuncia complicata ma, utilizzando una delle citazioni preferite di Nunzio Lanci: "Rispetto per tutti, paura di nessuno". Così la Sieco ce la metterà tutta per strappare qualche preziosissimo punto contro degli ex del calibro di Cantagalli e Sesto. Gli ex emiliani ora ad Ortona sono invece Fabi e Santangelo.

"Ripeto quanto già detto. Non abbiamo giocato una bruttissima partita contro Bergamo. Certo abbiamo commesso qualche sbavatura ed è proprio sfruttando questi nei che alla fine gli avversari hanno avuto la meglio. Il nostro compito è quindi mantenere alti i règimi di gioco cercando di regalare il meno possibile ai nostri avversari. Non importa quanto sarà dura. È nostro dovere provarci anche se ci troveremo in casa della vincitrice della Coppa Italia di Serie A2", il commento di Nunzio Lanci.

La gara sarà diretta dal signor Jacobacci Sergio (Bergamo) e dalla signora Mesiano Marta (Bologna).

Le altre gare in programma nella 23ª giornata

Emma Villas Aubay Siena - BAM Acqua San Bernardo Cuneo

Delta Group Porto Viro - Gruppo Consoli McDonald's Brescia

Cave Del Sole Lagonegro - BCC Castellana Grotte

Agnelli Tipiesse Bergamo - Pool Libertas Cantù

Synergy Mondovì - HRK Diana Group Motta





Riposa: Kemas Lamipel Santa Croce