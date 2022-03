Impavida Ortona, arriva una sconfitta per 3-0 anche contro il Conad Reggio Emilia

ORTONA - Arriva la seconda sconfitta consecutiva per l'Impavida Ortona nella lunga serie di gare impossibili.

Gli ortonesi sembrano reggere il gioco della Conad ma le speranze della Sieco durano poco meno di un set. Gli abruzzesi giocano a viso aperto il primo parziale della gara, tuttavia sul finale del primo set gli avversari mettono il turbo e non lo toglieranno più. Anche questa volta, come già successo contro Bergamo, gli ortonesi impattano contro una fase muro-difesa che si è espressa ad altissimi livelli. Brava la Sieco a crederci fino alla fine nel secondo set, quando quasi completa una rimonta che sarebbe stata clamorosa.

Ancora una volta, però, i padroni di casa spingono ancora un po' e staccano i Ragazzi Impavidi. Nunzio Lanci le prova tutte per sollevare le percentuali in attacco di questa Sieco inserendo Bulfon e Cappelletti. Qualcosa si muove ma è ancora insufficiente per avere ragione sugli avversari. Ottimo l'inserimento di Bulfon che proverà inutilmente a tirare avanti la carretta per gli ortonesi. Buone le prestazioni di Molinari e di Bulfon che raggiungono il 57% di positività in attacco. Un passo indietro per Pessoa con il suo 42. Gli altri si fermano ad un 33%.

LA CRONACA

È una Sieco che entra in campo con un buon piglio e se la gioca alla pari con gli avversari. I ragazzi di Coach Lanci riescono addirittura a tentare una primi mini-fuga ma i padroni di casa sprecano un vantaggio di quattro punti. La Sieco si riprende e torna a macinare gioco, la Conad Reggio Emilia è bravissima a difendere tutto, anche usando i piedi. Il parziale prosegue sui binari dell'equilibrio. Impavida che cede sul finale. Santangelo si mangia la palla dell'ipotetico 19-21 e dà il La alla cavalcata finale della Conad. Niente da fare per Ortona che perde il primo set 25-21.

Nel secondo parziale Coach Lanci dà una chance a Bulfon che prende il posto di Santangelo. Il set è piuttosto equilibrato, ma la Sieco è quella che deve inseguire. Alla lunga, tuttavia, i padroni di casa prendono le misure al nuovo opposto ortonese. Aumentano gli errori al servizio per gli ortonesi e la Conad prende un buon margine di vantaggio. Lanci cambia anche Pessoa e butta Cappelletti nella mischia. La musica però non cambia e sono sempre i padroni di casa a condurre il gioco. Sesto infierisce alzando una barriera insuperabile. L'Impavida non riesce più a passare e i padroni di casa incrementano il vantaggio. La Conad si rilassa sul finale e permette alla Sieco di rifarsi sotto. Rimonta che non riesce, gli avversari si scuotono e vincono anche il secondo parziale con il punteggio di 25-22.

Più equilibrato l'avvio di set nel quale la Sieco gioca sensibilmente meglio e il parziale viaggia sul gioco del punto a punto fino all'ultimo respiro. La Sieco trova addirittura il punto del 23-24, ma alla fine perde 26-24.

IL TABELLINO

Conad Reggio Emilia - Sieco Impavida Ortona 3-0 (25/21 - 25/22 - 26/24)

Sieco Service Impavida Ortona: Fabi n.e, Pessoa 8, Di Silvestre, Benedicendi (L) n .e., De Paola 8, Fusco (L) 84% pos. – 47% prf, Santangelo 4, Del Fra, Bulfon 13, Molinari 7, Elia 2, Cappelletti 2, Ferrato 2.

Conad Reggio Emilia: Zamagni 8, Catellani, Held 15, Sesto 7, Cagni (L) n.e., Scopelliti, Cominetti 8, Mian, Cantagalli 17, Garnica 1, Morgese (L) 70% pos. – 45% prf, Suraci, Marretta 2

ALTRI RISULTATI 23ª GIORNATA

Emma Villas Aubay Siena 3-2 BAM Acqua San Bernardo Cuneo

Delta Group Porto Viro 2-3 Gruppo Consoli McDonald's Brescia

Cave Del Sole Lagonegro 3-1 BCC Castellana Grotte

Agnelli Tipiesse Bergamo 3-0 Pool Libertas Cantù

Synergy Mondovì 0-3 HRK Diana Group Motta

Riposo: Kemas Lamipel Santa Croce





CLASSIFICA

Agnelli Tipiesse Bergamo 48 (due partite in meno)

Kemas Lamipel Santa Croce 46 (una partita in meno)

BAM Acqua San Bernardo Cuneo 40 (una partita in meno)

Conad Reggio Emilia 38 (una partita in meno)

BCC Castellana Grotte 38

HRK Diana Group Motta 32 (una partita in meno)

Cave Del Sole Lagonegro 31

Gruppo Consoli McDonald's Brescia 28 (una partita in meno)

Emma Villas Aubay Siena 27

Pool Libertas Cantù 26 (una partita in meno)

Delta Group Porto Viro 24 (una partita in meno)

Sieco Service Impavida Ortona 21 (una partita in meno)

Synergy Mondovì 12 (due partite in meno)