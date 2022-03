L’Aquila. Il programma della settimana politica all’Emiciclo

L'AQUILA - La settimana politica all'Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Bilancio convocata per domani, martedì 15 marzo 2022, alle ore 10:00, nella sala "S. Spagnoli". In seduta congiunta con Commissione Territorio, verrà esaminato il progetto di legge "Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso".

La Commissione Bilancio proseguirà i lavori con gli ulteriori punti: "Rendiconto Finanziario del Consiglio regionale – Esercizio 2021" (audizione del Direttore, o suo delegato, della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio regionale, Paolo Costanzi); espressione dei pareri finanziari, sugli eventuali emendamenti e sub emendamenti presentati ai provvedimenti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio. Alle ore 11:00 è in programma la seduta del Consiglio regionale.

Giovedì 17 marzo, alle ore 10:00, è convocata la Commissione di Vigilanza con il seguente ordine del giorno: sospensione attività di posizionamento CVC presso U.O. Radiologia Interventistica di Avezzano (auditi: Nicoletta Verì, - Assessore Giunta regionale competente; Ferdinando Romano - Direttore Generale A.s.l. 01 Avezzano, Sulmona L'Aquila); Tua S.p.A. e le Organizzazioni sindacali – concorsi, nuove assunzioni (auditi: Presidente Società Tua S.p.A., Gianfranco Giuliante; FILT CGIL Abruzzo Molise, Franco Rolandi; UIL Trasporti, Giuseppe Murinni; FAISA CISAL, Luciano Lizzi; FIT CISL, Andrea Mascitti); procedimento di gara per lo sfruttamento energetico delle acque fluenti nelle condotte consortili nel bacino idrografico Aterno-Pescara posto in essere dal Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario (auditi: Adelina Pietroleonardo, Commissaria regionale del Consorzio di Bonifica "Interno" Bacino Aterno e Sagittario). Sempre giovedì 17 marzo, con inizio alle ore 13:00, si riunirà la Commissione Agricoltura chiamata a esprimersi: sul progetto di legge "Misure urgenti per il rilancio del settore forestale"; sull'alienazione del relitto ex fosso Fornello ed area pertinenziale dal Consorzio di Bonifica Sud all'Arap e sulla Risoluzione per il rilancio del Centro fieristico di Avezzano".