Promozione, l’Ortona pareggia con l’Elicese e ringrazia il San Salvo che ferma la capolista

ORTONA - Nelle ultime giornate, si sa, la lotta per i primi posti si incrocia con quella per la salvezza e possono uscire fuori risultati sorprendenti. Come quello dell'Ortona, che ha pareggiato 2-2 sul campo dell'Elicese, che attualmente occupa la quartultima posizione in classifica. I gialloverdi, a segno con Di Donato e Ligocki su calcio di rigore, non ce l'hanno fatta a strappare la settima vittoria consecutiva, ringraziando il San Salvo, che ha fermato sullo 0-0 la capolista; le distanze tra 1° e 2° posto restano così inalterate.

Il punto guadagnato dai biancazzurri in casa dell'Union Fossacesia è preziosissimo in ottica salvezza, che resta nelle loro mani grazie alla contemporanea sconfitta della Tollese, e dà enorme fiducia in vista del rush finale. Stessa impresa non è riuscita all'Athletic Lanciano, ancora all'ultimo posto dopo il 3-0 a Miglianico.

In Seconda Categoria fondamentale vittoria del Vasto United, che con una doppietta di Pianese ha battuto il Montazzoli, staccandolo di tre punti in classifica. Sconfitta per la Virtus Vasto nella difficile partita contro il Torrebruna, che passa 2-0 sul Campo San Paolo.

RISULTATI PROMOZIONE 19ª GIORNATA

Atessa 1-1 Francavilla

Bucchianico 0-1 Casolana

Miglianico 3-0 Athletic Lanciano

Scafapassocordone 1-0 San Giovanni Teatino

Elicese 2-2 Ortona

Tollese 1-2 Val di Sangro

Union Fossacesia 0-0 San Salvo

CLASSIFICA PROMOZIONE

Union Fossacesia 38

Ortona 34 (una partita in meno)

Scafapassocordone 33 (una partita in meno)

Atessa 32

Miglianico 31

Casolana 30

Francavilla 28

San Giovanni Teatino 24

San Salvo 23 (una partita in meno)

Tollese 22 (una partita in meno)

Elicese 17 (una partita in meno)

Val Di Sangro 16

Bucchianico 13 (una partita in meno)

Athletic Lanciano 7

RISULTATI SECONDA CATEGORIA 18ª GIORNATA

Atletico Roccascalegna 0-2 Villa Santa Maria

Draghi San Luca 1-1 Altinese

Odorisiana 3-2 San Buono

Unione Sportiva Gissi 1-0 Casalanguida

Vasto United 2-1 Montazzoli

Virtus Rocca San Giovanni 2-2 Trigno Celenza

Virtus Vasto 0-2 Torrebruna

CLASSIFICA SECONDA CATEGORIA

Draghi San Luca 33 (una partita in meno)

Altinese 29

Torrebruna 29 (due partite in meno)

Trigno Celenza 28 (una partita in meno)

Unione Sportiva Gissi 28 (una partita in meno)

Casalunguida 27 (una partita in meno)

Odorisiana 25 (una partita in meno)

Virtus Rocca San Giovanni 24 (una partita in meno)

Vasto United 22 (una partita in meno)

Montazzoli 19 (due partite in meno)

Virtus Vasto 17 (una partita in meno)

Villa Santa Maria 17 (una partita in meno)

San Buono 11 (due partite in meno)

Atletico Roccascalegna 3 (una partita in meno)