Consiglio regionale: i documenti discussi nella giornata di ieri

L'AQUILA - Nel corso dei lavori del Consiglio regionale della giornata di ieri sono stati discussi i seguenti documenti politici: interrogazione a risposta orale a firma del consigliere Pettinari recante: Gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici per l'acquisizione di prestazioni di PET/TC su mezzo mobile di cui alla deliberazione del Direttore generale 30.9.2019, n. 1192; interpellanza a firma del consigliere Taglieri recante: Tecnologie diagnostiche obsolete in Radiologia ASL 02; interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante: Stato della nuova gara relativa alle attività di CUP presso le AA.SS.LL. della Regione Abruzzo; interpellanza a firma del consigliere Paolucci recante: Attuazione della legge regionale 18 maggio 2021, n. 9 (Misure a favore delle micro, piccole e medie imprese, con particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turisticoalberghiero ed altro); interpellanza a firma del consigliere Fedele recante: Dichiarazione della Direzione strategica Asl 01 in merito a paventare procedure disciplinari nei confronti degli operatori sanitari.

Successivamente i lavori sono proseguiti con l'esame di una parte degli emendamenti al progetto di legge n. 245/2022: "Semplificazione del sistema regionale mediante abrogazione di leggi regionali"; l'Assise legislativa poi, su richiesta del Presidente del Consiglio, ha deliberato di aggiornare la seduta a martedì 22 marzo alle ore 10.