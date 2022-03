Promozione, l’Ortona rimonta dal 2-0 al 2-4 contro il Bucchianico e si porta a -1 dalla vetta

ORTONA - In rimonta, dopo essere andato sotto di due gol, trovando il gol vittoria a un quarto d'ora dalla fine. Modo migliore per tornare a sentire vicino il profumo del 1° posto, ora distante nuovamente un punto, l'Ortona non poteva trovarlo. I gialloverdi hanno infatti battuto 4-2 il Bucchianico, nel recupero della 17ª giornata del girone C di Promozione.

Non sono partiti male gli uomini di mister Savini trovando subito un paio di occasioni, ma si sono ritrovati in svantaggio per un tiro imparabile arrivato su un calcio di punizione dalla distanza. L'Ortona ha un po' pagato mentalmente il gol subito e a causa di una disattenzione è arrivato il 2-0 del Bucchianico, contestato dai gialloverdi per una posizione di fuorigioco.

È qui che i ragazzi di Savini hanno dimostrato la mentalità di una grande squadra. In doppio svantaggio non hanno mollato accorciando le distanze già nel finale di primo tempo con Di Donato; una rete importante che ha permesso ai suoi di rientrare negli spogliatoi con maggior fiducia in vista del secondo tempo.

Dopo il riposo i gialloverdi sono rientrati in campo con un atteggiamento migliore e sono riusciti a pareggiare i conti; Ligocki con un tiro-cross ha premiato l'inserimento di Di Donato, che ha firmato la sua personale doppietta. L'Ortona, tornata in partita, è andata subito a caccia del tris, arrivato a 15' dal termine; fondamentale recupero palla di Konda a centrocampo, che ha aperto la strada al contropiede di Ligocki, il quale ha puntato dall'esterno sinistro verso l'interno e a giro, sul secondo palla, ha segnato il gol che ha fatto esplodere di gioia la panchina ospite.

Il match ha però dato emozioni anche nel finale. La squadra gialloverde ha infatti subito il ritorno prepotente dei padroni di casa, una grande parata ha evitato che si ritornasse su una situazione di pareggio, ma al 90° Konda è stato ancora protagonista, ha lanciato in contropiede Di Donato, che è andato al tiro trovando la ribattuta del portiere avversario, sul pallone si è fiondato lo stesso Konda, classe 2001, che ha calato il poker.

Grandissimi sorrisi in questo mercoledì di recuperi anche in casa San Salvo. I biancazzurri sono riusciti a centrare una vittoria significativa in ottica salvezza in casa dello Scafapassocordone, che tra le mura amiche, come l'Union Fossacesia, ha fatto più punti di tutti in questo campionato, 22. Partita giocata sul filo dell'equilibrio, spezzato intorno al 70° da Verderosa. Gli ospiti, che hanno anche un po' sofferto gli attacchi avversari, i quali però hanno lasciato inoperoso il portiere sansalvese, negli ultimi minuti sono andati pure vicini allo 0-2 in un paio di occasioni, in contropiede.

Con questo successo il San Salvo scavalca in classifica il San Giovanni Teatino e guadagna due punti sulla zona play-out, per via del contemporaneo pareggio della Tollese contro l'Elicese.

RECUPERI PROMOZIONE (GIRONE C) 17ª GIORNATA

Bucchianico 2-4 Ortona

Scafapassocordone 0-1 San Salvo

Tollese 1-1 Elicese

CLASSIFICA PROMOZIONE (GIRONE C)

Union Fossacesia 38

Ortona 37

Scafapassocordone 33

Atessa 32

Miglianico 31

Casolana 30

Francavilla 28

San Salvo 26

San Giovanni Teatino 24

Tollese 23

Elicese 18

Val Di Sangro 16

Bucchianico 13

Athletic Lanciano 7