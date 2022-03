Variante SS16, Marsilio convoca un tavolo tecnico istituzionale

PESCARA - Come preannunciato dal sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis nel corso del tavolo tecnico che si è svolto sabato scorso a Vasto riguardo alla variante alla SS16, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha convocato presso il palazzo del Consiglio regionale in piazza Unione a Pescara, per il giorno 22 marzo, alle ore 15:30, un ulteriore tavolo tecnico istituzionale sul progetto.

All’incontro sono stati invitati il presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Vasto, Francesco Menna, il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, il direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Emidio Primavera e il responsabile della struttura territoriale Anas Abruzzo e Molise, Antonio Marasco. Parteciperà il sottosegretario alla presidenza, Umberto D’Annuntiis.

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna: «Sono convinto che Marsilio si unirà con noi per questa battaglia»

«Il prossimo 22 marzo parteciperò ad un incontro tecnico istituzionale sul progetto della Variante Statale 16 Adriatica convocato dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio». Lo ha reso noto il sindaco di Vasto, Francesco Menna. «All'incontro - prosegue il primo cittadino vastese - prenderanno parte il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega alle Infrastrutture Umberto D'Annuntiis, il direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Emidio Primavera, l'ingegnere Antonio Maresco dell'Anas ed il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca. Ringrazio il presidente della Regione, che - conclude Menna - sono convinto si unirà con noi per questa battaglia. Dopo questo incontro attendo la convocazione dei parlamentari Castaldi, D'Alfonso e Grippa presso la sede dell'Anas per proseguire la battaglia contro una variante che imbruttisce la Città».