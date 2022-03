Montesilvano e Vasto a settembre ospitano il campionato europeo Under 20 di pallavolo

PESCARA - “La scelta di portare il grande sport in tutto l’Abruzzo rappresenta un importante veicolo turistico, culturale e sociale. Per questo motivo, dopo l’evento dell’hockey a Roccaraso, del tennis e del basket a Roseto degli Abruzzi e del ciclismo con la tappa della Tirreno Adriatico a Bellante e in attesa delle tappe del Giro d’Italia, ci apprestiamo ad ospitare il campionato europeo Under 20 maschile di pallavolo che avrà luogo nel prossimo mese di settembre. Il lavoro svolto dalla giunta, dall’assessore al bilancio Guido Liris con il supporto del consigliere Emiliano Di Matteo, ha consentito di ottenere la sede ufficiale per lo svolgimento di questo importante evento che si svolgerà negli impianti sportivi di Montesilvano e Vasto”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Il contributo economico della Regione ammonta a 180mila euro.

"Esprimo grande soddisfazione per questa importante opportunità che approderà nella nostra region. Continuiamo ogni giorno a lavorare ponendo lo sport al centro dell'azione amministrativa di tutto il governo regionale" commenta il consigliere regionale di "Valore è Abruzzo" Manuele Marcovecchio, che auspica come "in una situazione economica e sociale come quella che stiamo attraversando a causa della guerra in Ucraina, oltre a rappresentare uno strumento fondamentale di promozione e valorizzazione del territorio, lo sport, da sempre veicolo di unione e fratellanza tra i popoli, sia anche stavolta il viatico per una nuova pace. Ringrazio il Presidente Marsilio che ha creduto in questo progetto e i Comitati Regionali e Territoriali della Fipav che hanno fatto squadra con noi per portare Vasto in Europa".

"Salutiamo con grande soddisfazione il grande risultato conseguito dalla Regione Abruzzo che è riuscita nell'intento di ospitare il campionato europeo Under 20 maschile di pallavolo che avrà luogo nel prossimo mese di settembre a Vasto". Così i consiglieri comunali del centrodestra di Vasto, Francesco Prospero FDI, Vincenzo Suriani FDI, Guido Giangiacomo Vasto al Futuro, Antonio Monteodorisio FI e Giuseppe Soria Lega. "Questa importante iniziativa - aggiungono i consiglieri - consentirà alla nostra Città di allungare la stagione turistica e di promuovere, a livello internazionale, le bellezze del nostro territorio. Siamo certi che anche il Comune di Vasto saprà sfruttare questa opportunità che la Regione Abruzzo, dopo i giochi del mare del 2021, mette al servizio della nostra Città".