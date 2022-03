Giornate FAI di Primavera: ecco i luoghi e gli eventi previsti in Abruzzo

PESCARA - Sarà presentata oggi venerdì 18 marzo 2022 alle ore 11:00 nella sala Tinozzi (ex Sala dei Marmi) della Provincia di Pescara la 30esima edizione delle Giornate FAI di Primavera, il più importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico della nostra regione, organizzato dalla Delegazione Abruzzo del FAI Fondo Ambiente Italiano.

Alla conferenza stampa parteciperanno il nuovo presidente del FAI Abruzzo e Molise Roberto Di Monte – alla sua prima uscita ufficiale dopo la nomina avvenuta nelle scorse settimane – il presidente onorario Massimo Lucà Dazio e il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, insieme ai rappresentanti delle delegazioni di Chieti, Lanciano, L'Aquila, Marsica, Pescara, Teramo e Vasto, dei Gruppi di Penne e di Ortona e dei Gruppi FAI Giovani di Chieti, di Pescara e di Teramo.

Ecco i luoghi e gli eventi previsti in Abruzzo:

Borgo Gentilizio e Della Musica – Archi, Chieti

Il Sentiero del Grande Corbezzolo – Archi, Chieti

La via Del Trappeto – Archi, Chieti

Ipogeo Romano Del Palazzo Della Provincia – Chieti

La Cisterna Romana Di via Gizzi – Chieti

I Percorsi Dell’acqua Nella Chieti D’epoca Romana – Chieti

Borgo Fortificato Di Furci Fra Storia E Spiritualita’ – Furci, Chieti

Percorso Escursionistico Naturalistico “Colle Castagna” – Furci, Chieti

Il Culto Micaelico a Liscia: Bosco, Acqua E Grotta Sacra – Liscia, Chieti

Convento Del Feuduccio E Parco Dell’annunziata – Orsogna, Chieti

Alla Scoperta Del Borgo Di Orsogna – Orsogna, Chieti

Archeologia Industriale a San Buono: La Pincera Del 1700 – San Buono, Chieti

Il Convento Di S. Antonio: La Chiesa E Il Chiostro – San Buono, Chieti

Percorso Storico Naturalistico: Borgo, Quercia Millenaria… – San Buono, Chieti

Borghi a Pedali – Perano, Chieti

Borgo Di Pietra E Delle Arti – Perano, Chieti

La Casa Mulino Delle Meraviglie E Curiosita’ – Perano, Chieti

Il Sentiero Delle Grandi Querce – Perano, Chieti

San Buono, Il Borgo Dei Principi Caracciolo – San Buono, Chieti

Visita Esclusiva Al Campanile – San Buono, Chieti

Mura Urbiche E Porte Della Citta’ Dell’aquila – L’aquila

Ortucchio: Castello Piccolomini E Chiesa Di Sant’orante – Ortucchio, L’aquila

A Dolci Passi Per Sulmona La Storia E L’arte Dei Confetti – Sulmona, L’aquila

Parco E Museo Tecnologico Della Telespazio – Ortucchio, L’aquila

Il Borgo: Tra Dimore Storiche, Chiese, Torri E Cortili – Citta Sant Angelo, Pescara

Fabbrica Confetti William Di Carlo – Sulmona, L’aquila

Fabbrica Confetti Pelino E Museo Del Confetto – Sulmona, L’aquila

Chiesa Di Santa Chiara – Citta’ Sant’angelo, Pescara

Chiesa Di San Francesco – Citta’ Sant’angelo, Pescara

Palazzo Crognale – Citta’ Sant’angelo, Pescara

Borgo Di San Demetrio Ne’ Vestini – San Demetrio Ne’ Vestini, L’aquila

Collegiata Di San Michele Arcangelo – Città Sant’angelo, Pescara

Borgo: Le Antiche Ruette, La Baslica E La Torre Di Febonio – Trasacco, L’aquila

Chiesa Di Santa Maria a Vico – Sant’omero, Teramo

Rione Terravecchia E Dirupo – Pisticci, Matera

I Tesori Della Chiesa “madonna Delle Grazie” – Torano Nuovo, Teramo

Cantina Emidio Pepe – Torano Nuovo, Teramo

Chiesa Di San Massimo a Varano – Torano Nuovo, Teramo